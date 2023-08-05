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Хусаинов: Кукуляк грубо ошибся в эпизоде с Литвиновым перед голом «Рубина»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначенным штрафным ударом в ворота красно-белых на 37-й минуте матча третьего тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Спартак», после которого казанцы сравняли счёт.
Хусаинов: Кукуляк грубо ошибся в эпизоде с Литвиновым перед голом «Рубина»
  • РИА Новости

«Евгений Кукуляк грубо ошибся перед голом «Рубина» в ворота «Спартака». На 37-й минуте матча Руслан Литвинов сыграл в мяч в единоборстве с полузащитником Маратом Апшацевым. В данном случае нужно было продолжить игру. Но Кукуляк назначил штрафной, после которого красно-белые пропустили. Эта ошибка может стоить «Спартаку» трёх очков», — заявил Хусаинов RT.

Ранее в «Спартаке» усомнились в справедливости штрафного, после которого «Рубин» сравнял счёт.

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