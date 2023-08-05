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«Рубин» сравнял счёт со штрафного в матче со «Спартаком»

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Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву отметился голом в матче третьего тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
«Рубин» сравнял счёт со штрафного в матче со «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

Арбитр встречи Евгений Кукуляк зафиксировал фол Руслана Литвинова и наказал красно-белых штрафным ударом. Иву забил гол на 39-й минуте.

Пресс-служба «Спартака» усомнилась в правильности решения, назвав подкат Литвинова чистым.

Встреча в настоящий момент проходит в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Счёт после первого тайма — 1:1.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия проводит юбилейный матч в качестве капитана «Спартака».

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