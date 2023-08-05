«Рубин» сравнял счёт со штрафного в матче со «Спартаком»
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Арбитр встречи Евгений Кукуляк зафиксировал фол Руслана Литвинова и наказал красно-белых штрафным ударом. Иву забил гол на 39-й минуте.
Пресс-служба «Спартака» усомнилась в правильности решения, назвав подкат Литвинова чистым.
Встреча в настоящий момент проходит в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Счёт после первого тайма — 1:1.
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия проводит юбилейный матч в качестве капитана «Спартака».