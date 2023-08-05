Карпин оценил разгромное поражение «Ростова» в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

«Погода для всех одинаковая. Не думаю, что погода повлияла на то, что вышли сонными. Какая оценка? Никакая. У всех», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Крылья» набрали семь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — пятый (четыре очка).

Ранее Дарья Карпина отреагировала на разгромное поражение «Ростова» в матче с «Крыльями Советов».