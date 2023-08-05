Абаскаль заявил, что Медина может дебютировать за «Спартак» в матче с «Рубином»
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«Медина? Если ход матча позволит, то вы можете его увидеть. Посмотрим, как всё будет складываться. Две последние тренировки он провёл с командой, так что полностью готов», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Игра пройдёт в субботу в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 17:30 мск.
26-летний парагваец выступал за ЦСКА с января 2022 года. 10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.
Ранее сообщалось, что «Рубин» продал более 17 тыс. билетов на матч со «Спартаком».