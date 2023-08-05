Узнать больше

Матыцин высказался о требовании Рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на предложение комитета молодёжной политики и спорта Верховной рады пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за желание пожать руку украинке Ольге Харлан.
Матыцин высказался о требовании Рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову
  • РИА Новости

«Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации», — цитирует ТАСС Матыцина.

3 августа на Украине потребовали применить жёсткие дисциплинарные санкции к российской фехтовальщице после инцидента на чемпионате мира 2023 года.

Перед этим Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что она не пожала руку Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. 

Ранее Харлан заявила, что россиянка Смирнова провоцировала её на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить