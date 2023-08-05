Матыцин высказался о требовании Рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову
- РИА Новости
«Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации», — цитирует ТАСС Матыцина.
3 августа на Украине потребовали применить жёсткие дисциплинарные санкции к российской фехтовальщице после инцидента на чемпионате мира 2023 года.
Перед этим Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что она не пожала руку Анне Смирновой после победы в 1/32 финала.
Ранее Харлан заявила, что россиянка Смирнова провоцировала её на ЧМ.