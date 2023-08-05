Матыцин высказался о требовании Рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на предложение комитета молодёжной политики и спорта Верховной рады пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за желание пожать руку украинке Ольге Харлан.

«Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации», — цитирует ТАСС Матыцина.

3 августа на Украине потребовали применить жёсткие дисциплинарные санкции к российской фехтовальщице после инцидента на чемпионате мира 2023 года.

Перед этим Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что она не пожала руку Анне Смирновой после победы в 1/32 финала.

Ранее Харлан заявила, что россиянка Смирнова провоцировала её на ЧМ.