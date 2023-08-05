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Медведев назвал договорённости «Зенита» и «Марселя» по трансферу футболиста Ундера слухами

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о договорённости с «Марселем» по поводу перехода турецкого полузащитника Дженгиза Ундера.
Медведев назвал договорённости «Зенита» и «Марселя» по трансферу футболиста Ундера слухами
  • РИА Новости

«Информация об интересе «Зенита» к Дженгизу Ундеру и договорённости с «Марселем» по его переходу — это слухи», — цитирует Медведева РИА Новости.

По информации СМИ, санкт-петербургский клуб рассматривает 26-летнего турка в качестве замены нападающему Малкому.

На счету Ундера 18 голов и 12 голевых передач в 93 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент защитника «Зенита» Марио Фернандеса Жорже Машаду рассказал об адаптации своего клиента в клубе.

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