Агент Бальде: этот сезон Кейта проведёт лучше, чем предыдущий

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Кейта очень счастлив в «Спартаке». Думаю, этот сезон он проведёт лучше, чем предыдущий», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби прокомментировал информацию об интересе клуба к Бальде.