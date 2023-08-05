Агент Бальде: этот сезон Кейта проведёт лучше, чем предыдущий
- Gettyimages.ru
«Кейта очень счастлив в «Спартаке». Думаю, этот сезон он проведёт лучше, чем предыдущий», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Ранее президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби прокомментировал информацию об интересе клуба к Бальде.