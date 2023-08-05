Fotospor: «Зенит» договорился с «Марселем» по трансферу Ундера

Полузащитник французского «Марселя» Дженгиз Ундер может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Сине-бело-голубые уже договорились с марсельцами о трансфере Ундера, несмотря на предметную заинтересованность турецкого «Фенербахче», сообщает Fotospor.

По информации СМИ, санкт-петербургский клуб рассматривает 26-летнего турка в качестве замены нападающему Малкому.

На счету Ундера 18 голов и 12 голевых передач в 93 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Малком не сможет приехать на матч третьего тура РПЛ с «Динамо», чтобы попрощаться с командой.