Тардиф: вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024 года

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ответил на вопрос о возвращении российских спортсменов.

«Вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024-го? Да, это так. На данный момент мы находимся в контакте с ФХР», — цитирует Тардифа «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

13 июля стало известно, что руководство МОК приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии. Крайний установленный срок — 26 июля 2023 года.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тардиф заявил, что организация примет решение по контракту российского вратаря Ивана Федотова не ранее следующей недели.