Щербакова: можете не переживать, уже приступила к тренировкам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что уже приступила к тренировкам после перенесённого мононуклеоза.

«Долгое время я не выходила на связь. Спасибо, что поддерживаете меня. Можете не переживать, уже приступила к тренировкам. Не всё сразу, но потихоньку», — сказала Щербакова в видео в социальных сетях.

Во время сборов в Новогорске у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки. Она прервала подготовку и покинула базу.

Напомним, что Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Щербакова тренируется с перерывами.