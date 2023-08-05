Щербакова: можете не переживать, уже приступила к тренировкам
- РИА Новости
«Долгое время я не выходила на связь. Спасибо, что поддерживаете меня. Можете не переживать, уже приступила к тренировкам. Не всё сразу, но потихоньку», — сказала Щербакова в видео в социальных сетях.
Во время сборов в Новогорске у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки. Она прервала подготовку и покинула базу.
Напомним, что Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что Щербакова тренируется с перерывами.