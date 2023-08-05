Узнать больше

Щербакова: можете не переживать, уже приступила к тренировкам

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что уже приступила к тренировкам после перенесённого мононуклеоза.
Щербакова: можете не переживать, уже приступила к тренировкам
  • РИА Новости

«Долгое время я не выходила на связь. Спасибо, что поддерживаете меня. Можете не переживать, уже приступила к тренировкам. Не всё сразу, но потихоньку», — сказала Щербакова в видео в социальных сетях.

Во время сборов в Новогорске у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки. Она прервала подготовку и покинула базу.

Напомним, что Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Щербакова тренируется с перерывами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить