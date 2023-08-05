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Полиция задержала преступника на праздновании чемпионства «Наполи»

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Полиция задержала скрывающегося итальянского преступника Винченцо Ла Порта в Греции на острове Корфу на праздновании чемпионства «Наполи».
Полиция задержала преступника на праздновании чемпионства «Наполи»
  • Gettyimages.ru

«Его предала страсть к футболу и к «Наполи». Итальянские карабинеры узнали его на фотографии. У него в руках был голубой шарф. После проверки карабинеры задержали его», — приводит заявление полиции Il Giornale d'Italia.

Ла Порта скрывался от правосудия 11 лет. Его обвиняли в финансовых преступлениях и мошенничестве. В Италии Ла Порту приговорили к 14 годам и четырём месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил «Зениту» €25 млн за Вендела.

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