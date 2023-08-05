Медведев: Малком не сможет приехать на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с «Зенитом»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Малком не сможет приехать на матч третьего тура РПЛ с «Динамо», чтобы попрощаться с командой.

«У него в субботу игра. Не сможет приехать попрощаться», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

3 августа санкт-петербургский клуб официально объявил о переходе 26-летнего бразильца в «Аль-Хиляль». Футболист был продан за €60 млн. Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.

Малком будет играть в саудовском клубе под номером 77. Контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее Малком попрощался с болельщиками «Зенита».