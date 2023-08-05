Кобелев считает, что «Динамо» не хватает явного лидера
«В командном виде спорта нельзя выделять или ругать одного игрока. Давно говорю, что «Динамо» не хватает явного лидера. Нет такого футболиста, который бы регулировал ход игр», — приводит слова Коболева «Евро‑Футбол.Ру».
Встреча между «Динамо» и «Крыльями» проходила в Самаре и завершилась со счётом 3:3. В прошедшей игре Захарян отметился голом.
После двух туров РПЛ бело-голубые набрали одно очко и занимают 12-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля за €7—8 млн.