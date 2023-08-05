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Кобелев считает, что «Динамо» не хватает явного лидера

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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заступился за полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна, которого раскритиковали за игру в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«В командном виде спорта нельзя выделять или ругать одного игрока. Давно говорю, что «Динамо» не хватает явного лидера. Нет такого футболиста, который бы регулировал ход игр», — приводит слова Коболева «Евро‑Футбол.Ру».

Встреча между «Динамо» и «Крыльями» проходила в Самаре и завершилась со счётом 3:3. В прошедшей игре Захарян отметился голом.

После двух туров РПЛ бело-голубые набрали одно очко и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля за €7—8 млн.

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