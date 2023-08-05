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Goal: Мбаппе в ближайшие часы должен перейти в «Реал»

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«Пари Сен-Жермен» согласовал с мадридским «Реалом» переход нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанского журналиста Родриго Фаеса, 24-летний француз близок к подписанию долгосрочного контракта с мадридским клубом.

По информации источника, руководство ПСЖ согласилось пойти на уступки, чтобы согласовать трансфер нападающего и не потерять его бесплатно летом 2024 года.

Отмечается, что Мбаппе может дебютировать за «Реал» 12 августа в матче первого тура испанской Ла Лиги с «Атлетико Бильбао».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет разрешить ситуацию с трансфером Мбаппе в начале августа.

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