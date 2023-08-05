Шевченко проиграл Эвансу в третьем круге турнира ATP в Вашингтоне

Россиянин Александр Шевченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Теннисист из России в матче третьего круга уступил британцу Дэниэлу Эвансу в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

В четвертьфинале Эванс встретится с победителем противостояния Шан Жунчен (Китай) — Фрэнсис Тиафо (США).

Призовой фонд турнира составляет порядка $2 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова оформила выход в полуфинал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.