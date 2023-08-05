Балахнин: «Динамо» нужно время, чтобы наладить связи в обороне

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что пока рано делать выводы по работе Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо».

«Я думаю, время «Динамо» надо, чтобы они наладили связи в обороне. Я надеюсь, что там всё будет в порядке. Футболисты в московском клубе есть достаточно надёжные, которые могут приносить пользу в обороне», — цитирует Балахнина «Матч ТВ».

«Динамо» на старте чемпионата дома проиграло «Краснодару» (1:3) и сыграло вничью на выезде с «Крыльями Советов» (3:3). В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России бело-голубые в гостях уступили по пенальти «Пари НН» (1:1, 3:4). В матче третьего тура РПЛ бело-голубые 6 августа сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Динамо» может удивить «Зенит» в матче третьего тура РПЛ.