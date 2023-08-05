Балахнин: «Динамо» нужно время, чтобы наладить связи в обороне
«Я думаю, время «Динамо» надо, чтобы они наладили связи в обороне. Я надеюсь, что там всё будет в порядке. Футболисты в московском клубе есть достаточно надёжные, которые могут приносить пользу в обороне», — цитирует Балахнина «Матч ТВ».
«Динамо» на старте чемпионата дома проиграло «Краснодару» (1:3) и сыграло вничью на выезде с «Крыльями Советов» (3:3). В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России бело-голубые в гостях уступили по пенальти «Пари НН» (1:1, 3:4). В матче третьего тура РПЛ бело-голубые 6 августа сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Динамо» может удивить «Зенит» в матче третьего тура РПЛ.