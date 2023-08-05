Алиев: российские игроки в мини-футбол востребованы в лучших клубах Европы

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев рассказал об успехах выступающих в зарубежных клубах отечественных игроков.

«Мы очень горды тем, что наши игроки не просто переходят за рубеж, они интересны лучшим клубам Старого Света. Антон Соколов, Иван Чишкала, Артём Ниязов наглядно показывают силу школы российского мини-футбола, пропагандируют его, своим примером доказывают, что нет ничего невозможного», — цитирует Алиева ТАСС.

По словам члена исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), если футболист любит спорт и правильно относится к нему, то всё обязательно получится.

«Тем более что за 30 лет Ассоциацией мини-футбола России выстроена полноценная вертикаль всероссийских соревнований, от школьных и студенческих проектов до профессиональных турниров», — заключил Алиев.

Чишкала в составе «Бенфики» завоевал бронзовые медали Лиги чемпионов и серебряные чемпионата Португалии. Соколов со «Спортингом» стал чемпионом Португалии и выиграл Лигу чемпионов. Ниязов выступает за испанский «Эль-Посо».

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России по мини-футболу примет участие во II Играх стран СНГ.