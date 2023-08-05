Узнать больше

Алиев: российские игроки в мини-футбол востребованы в лучших клубах Европы

Короткая ссылка
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев рассказал об успехах выступающих в зарубежных клубах отечественных игроков.

«Мы очень горды тем, что наши игроки не просто переходят за рубеж, они интересны лучшим клубам Старого Света. Антон Соколов, Иван Чишкала, Артём Ниязов наглядно показывают силу школы российского мини-футбола, пропагандируют его, своим примером доказывают, что нет ничего невозможного», — цитирует Алиева ТАСС.

По словам члена исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), если футболист любит спорт и правильно относится к нему, то всё обязательно получится.

«Тем более что за 30 лет Ассоциацией мини-футбола России выстроена полноценная вертикаль всероссийских соревнований, от школьных и студенческих проектов до профессиональных турниров», — заключил Алиев.

Чишкала в составе «Бенфики» завоевал бронзовые медали Лиги чемпионов и серебряные чемпионата Португалии. Соколов со «Спортингом» стал чемпионом Португалии и выиграл Лигу чемпионов. Ниязов выступает за испанский «Эль-Посо».

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России по мини-футболу примет участие во II Играх стран СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить