Узнать больше

Ивич заявил, что впервые на его памяти пенальти был назначен в пользу «Краснодара»

Короткая ссылка
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич похвалил арбитров за работу на матче третьего тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН».
Ивич заявил, что впервые на его памяти пенальти был назначен в пользу «Краснодара»
  • globallookpress.com

«Хочу сказать про пенальти. За те шесть-семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это было первое пенальти, которое было поставлено в нашу пользу», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

По его словам, с «Пари НН» «действительно трудно создавать много моментов».

«Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках», — добавил сербский специалист.

Команда Ивича в матче третьего тура нанесла поражение с минимальным счётом на своём поле «Пари НН» (1:0). Победный мяч с пенальти забил Эдуард Сперцян (29-я минута).

Главный тренер нижегородский команды Сергей Юран получил красную карточку после окончания игры.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить