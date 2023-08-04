Ивич заявил, что впервые на его памяти пенальти был назначен в пользу «Краснодара»
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«Хочу сказать про пенальти. За те шесть-семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это было первое пенальти, которое было поставлено в нашу пользу», — цитирует Ивича «Матч ТВ».
По его словам, с «Пари НН» «действительно трудно создавать много моментов».
«Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках», — добавил сербский специалист.
Команда Ивича в матче третьего тура нанесла поражение с минимальным счётом на своём поле «Пари НН» (1:0). Победный мяч с пенальти забил Эдуард Сперцян (29-я минута).
Главный тренер нижегородский команды Сергей Юран получил красную карточку после окончания игры.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд.