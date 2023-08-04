Ивич заявил, что впервые на его памяти пенальти был назначен в пользу «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич похвалил арбитров за работу на матче третьего тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН».

«Хочу сказать про пенальти. За те шесть-семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это было первое пенальти, которое было поставлено в нашу пользу», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

По его словам, с «Пари НН» «действительно трудно создавать много моментов».

«Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках», — добавил сербский специалист.

Команда Ивича в матче третьего тура нанесла поражение с минимальным счётом на своём поле «Пари НН» (1:0). Победный мяч с пенальти забил Эдуард Сперцян (29-я минута).

Главный тренер нижегородский команды Сергей Юран получил красную карточку после окончания игры.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд.