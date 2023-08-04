Athina984: Оздоев на следующей неделе пройдёт медосмотр перед переходом в ПАОК

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев всё ближе к переходу в греческий ПАОК.

Российский хавбек на следующей неделе должен прибыть в Салоники и пройти медицинский осмотр перед трансфером в греческий футбольный клуб, сообщает Athina984.

По информации СМИ, футболист согласовал контракт по схеме «2 + 1».

Соглашение Оздоева с турецким клубом действует до 30 июня 2024 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Ранее в «Фатих Карагюмрюк» сообщили, что пока не получали от «Крыльев Советов» предложение по Оздоеву.