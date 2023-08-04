Звонарёва и Зигемунд обыграли украинок и вышли в финал турнира в Вашингтоне
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Российско-германский дуэт в полуфинальном матче обыграл Людмилу и Надежду Киченок из Украины в двух сетах со счётом 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 5 минут.
Соперники Звонарёвой и Зигемунд определятся во встрече Алекса Гуарачи / Моника Никулеску (Чили/Румыния) — Сюко Аояма / Габриэла Дабровски (Япония/Канада).
Призовой фонд турнира составляет порядка $780 тыс.
Ранее Евгений Кафельников прокомментировал решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.