Звонарёва и Зигемунд обыграли украинок и вышли в финал турнира в Вашингтоне

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд оформили выход в финал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Вашингтоне.

Российско-германский дуэт в полуфинальном матче обыграл Людмилу и Надежду Киченок из Украины в двух сетах со счётом 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Соперники Звонарёвой и Зигемунд определятся во встрече Алекса Гуарачи / Моника Никулеску (Чили/Румыния) — Сюко Аояма / Габриэла Дабровски (Япония/Канада).

Призовой фонд турнира составляет порядка $780 тыс.

Ранее Евгений Кафельников прокомментировал решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.