Ретроматч «Спартака» со сборной России по футболу перенесён на начало сентября

Директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин сообщил, что принято решение перенести ретроматч между легендами «Спартака» и сборной России.

«Выбираем дату в начале сентября. Есть ряд важных игроков «Спартака», кто не сможет быть, без них блёкнет антураж. Хотели ещё Валерия Газзаева видеть — он тоже будет в конце августа», — цитирует Терёшина РИА Новости.

РФС планировал провести ретроматч на стадионе «Открытие Арена» 18 августа.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин признался, что быстро согласился на предложение сыграть в ретроматче сборной России со столичным «Спартаком».