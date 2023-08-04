Ретроматч «Спартака» со сборной России по футболу перенесён на начало сентября
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«Выбираем дату в начале сентября. Есть ряд важных игроков «Спартака», кто не сможет быть, без них блёкнет антураж. Хотели ещё Валерия Газзаева видеть — он тоже будет в конце августа», — цитирует Терёшина РИА Новости.
РФС планировал провести ретроматч на стадионе «Открытие Арена» 18 августа.
Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин признался, что быстро согласился на предложение сыграть в ретроматче сборной России со столичным «Спартаком».