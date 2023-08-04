Узнать больше

Ретроматч «Спартака» со сборной России по футболу перенесён на начало сентября

Короткая ссылка
Директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин сообщил, что принято решение перенести ретроматч между легендами «Спартака» и сборной России.
Ретроматч «Спартака» со сборной России по футболу перенесён на начало сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

«Выбираем дату в начале сентября. Есть ряд важных игроков «Спартака», кто не сможет быть, без них блёкнет антураж. Хотели ещё Валерия Газзаева видеть — он тоже будет в конце августа», — цитирует Терёшина РИА Новости.

РФС планировал провести ретроматч на стадионе «Открытие Арена» 18 августа.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин признался, что быстро согласился на предложение сыграть в ретроматче сборной России со столичным «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить