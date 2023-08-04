Корреас: Дембеле запрашивал у «Барселоны» контракт на €100 млн

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готовится подписать соглашение с «Пари Сен-Жермен».

По информации журналиста Феррана Корреаса, в ходе переговоров игрок требовал от сине-гранатовых контракт на пять лет с зарплатой €20 млн в сезон. Клуб не удовлетворил запросы футболиста, предложив соглашение до 2028 года с более низкой суммой.

ПСЖ же согласился платить Дембеле запрошенные деньги. В настоящий момент он готовится пройти медобследование и подписать контракт с парижским клубом.

Ранее ПСЖ предлагал «Барселоне» взять в аренду Неймара в рамках сделки по Дембеле.