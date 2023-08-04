Мостовой: Малком был на голову сильнее всех футболистов РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказал своё мнение о бывшем партнёре по команде Малкоме.

«Для меня открытие, что можно настолько поменяться за сезон, повысить свой уровень. В последний год я наслаждался его игрой, он был на голову сильнее всех футболистов лиги», — сказал Мостовой пресс-службе клуба.

3 августа санкт-петербургский клуб официально объявил о переходе 26-летнего бразильца в «Аль-Хиляль». По данным СМИ, сумма трансфера составила €60 млн.

Ранее Зарема Салихова назвала Квинси Промеса главной звездой РПЛ после ухода Малкома.