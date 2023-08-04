Масалитин: ЦСКА кровь из носу нужен нападающий

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что у армейской команды существует явная проблема в линии атаки.

«Нападающий нужен ЦСКА кровь из носу. На одном Чалове далеко не уедешь», — цитирует Масалитина «Матч ТВ».

По его мнению, у армейской команды очень короткая скамейка запасных.

«Даже по игре с «Ахматом» было видно, когда надо было менять некоторых игроков, но было не на кого, поэтому и замен не последовало», — добавил Масалитин.

ЦСКА на старте чемпионата проиграл на выезде екатеринбургскому «Уралу» (1:2) и выиграл в гостях у грозненского «Ахмата» (3:2). Армейцы 5 августа в третьем туре примут дома столичный «Локомотив».

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что армейцы обыграют «Локомотив» с минимальным счётом.