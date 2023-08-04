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Тренер Миранчука уверен, что Алексей найдёт свой клуб в Серии А

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Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, считает, что его ученику не стоит переходить в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер Миранчука уверен, что Алексей найдёт свой клуб в Серии А
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

«Лёха завис. Надеюсь, этот период преодолеет и всё будет хорошо. Лучше играть в середнячках, чем сидеть на банке. Он готов играть в Серии А в командах среднего уровня, выше — будет тяжелее. Его уже знает вся Италия. Пристанище своё найдёт — я в это верю», — цитирует Воронкова Sport24.

По его словам, 27-летний хавбек сборной России пока не хочет возвращаться в Россию.

«И не нужно сейчас это делать. У Алексея была цель — уехать за границу. Наверное, не ожидал, что всё так обернётся. Приносил бонусы команде, но Гасперини он, похоже, не понравился. Проблема не в «Аталанте», а в тренере», — сказал Воронков.

Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не включила Миранчука в состав на товарищеский матч с «Унионом».

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