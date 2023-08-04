Шомуродов: в лице Файзуллаева ЦСКА приобрёл одного из лучших молодых игроков Узбекистана

Нападающий сборной Узбекистана и итальянского «Кальяри» Эльдор Шомуродов отреагировал на то, что ЦСКА подписал его соотечественника Аббосбека Файзуллаева.

«ЦСКА приобрёл одного из лучших представителей молодого поколения футболистов в Узбекистане, это очень яркий игрок, при этом хорошо воспитанный, образованный парень и настоящий профессионал», — цитирует Шомуродова «Чемпионат».

4 августа ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года.

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести Хорхе Карраскаля у ЦСКА за €7—8 млн.