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Шомуродов: в лице Файзуллаева ЦСКА приобрёл одного из лучших молодых игроков Узбекистана

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Нападающий сборной Узбекистана и итальянского «Кальяри» Эльдор Шомуродов отреагировал на то, что ЦСКА подписал его соотечественника Аббосбека Файзуллаева.
Шомуродов: в лице Файзуллаева ЦСКА приобрёл одного из лучших молодых игроков Узбекистана
  • Gettyimages.ru
  • © Gabriele Maltinti

«ЦСКА приобрёл одного из лучших представителей молодого поколения футболистов в Узбекистане, это очень яркий игрок, при этом хорошо воспитанный, образованный парень и настоящий профессионал», — цитирует Шомуродова «Чемпионат».

4 августа ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года.

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести Хорхе Карраскаля у ЦСКА за €7—8 млн.

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