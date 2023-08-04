Шомуродов: в лице Файзуллаева ЦСКА приобрёл одного из лучших молодых игроков Узбекистана
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«ЦСКА приобрёл одного из лучших представителей молодого поколения футболистов в Узбекистане, это очень яркий игрок, при этом хорошо воспитанный, образованный парень и настоящий профессионал», — цитирует Шомуродова «Чемпионат».
4 августа ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года.
В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана.
Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести Хорхе Карраскаля у ЦСКА за €7—8 млн.