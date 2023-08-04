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Лебеденко: Кадыров никогда не приходил к игрокам «Ахмата» с каким‑то негативом

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Бывший игрок «Ахмата» Игорь Лебеденко заявил, что Кадыров всегда выражал поддержку футболистам грозненского клуба.
Лебеденко: Кадыров никогда не приходил к игрокам «Ахмата» с каким‑то негативом
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Позитивный человек. Все почему‑то думают, что Рамзан Ахматович бил всех футболистов, а он никогда не приходил с каким‑то негативом, даже когда команда плохо играла и шла внизу таблицы. От него всегда исходили улыбка, поддержка», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, что Лебеденко выступал за грозненский клуб с 2012 по 2017 год. 

«Ахмат» в настоящий момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, после двух туров не набрав очков.

Ранее «Ахмат» объявил об аренде полузащитника сборной Болгарии Светослава Ковачева.

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