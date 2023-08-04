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В семи странах будут показывать матчи РПЛ сезона-2023/24

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Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов рассказал, в каких странах будут показывать матчи сезона-2023/24.
В семи странах будут показывать матчи РПЛ сезона-2023/24
  • РИА Новости

«В Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане купили права на трансляции РПЛ», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. После двух туров возглавляет турнирную таблицу с шестью очками «Краснодар». Второе место занимает московский «Спартак», также набравший шесть очков. Действующий чемпион санкт-петербургский «Зенит» набрал четыре очка и располагается на третьей строчке. Вице-чемпион столичный ЦСКА имеет три очка и идёт на восьмой позиции.

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим ташкентского «Пахтакора» и сборной Узбекистана Аббосбеком Файзуллаевым.

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