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Карпов: Иванов забыл включить микрофон во время эпизода с удалением Гайича в матче с «Ахматом»

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Арбитр Сергей Иванов, работавший на VAR в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА, допустил ошибку перед удалением защитника московского клуба Милана Гайича.
Карпов: Иванов забыл включить микрофон во время эпизода с удалением Гайича в матче с «Ахматом»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, судья забыл включить микрофон, говоря главному арбитру Владиславу Безбородову о том, что Гайич должен быть удалён ещё до того, как «Ахмат» пробил пенальти. Когда Иванов понял свою ошибку, то настоял на перебитии 11-метрового удара и удалении Гайича.

31 июля КДК РФС отменил красную карточку защитника и уведомил об этом ЦСКА.

В первом тайме, прошедшем на «Ахмат Арене», Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после нарушения Гайича на полузащитнике хозяев Иване Олейникове, показав защитнику армейцев жёлтую карточку. После того как вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар, судья пересмотрел эпизод с помощью VAR и удалил серба с поля, позволив перебить пенальти.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что Гайич приглашён на заседание КДК после матча с «Ахматом».

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