Караваев заявил, что не боится конкуренции с Фернандесом в «Зените»
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«Не было никаких мыслей. Это нормально, когда в большой клуб приходят новые игроки», — приводит слова Караваева Sport24.
По словам защитника, его не пугает конкуренция.
«Конкуренция была, есть и будет. У меня разве до Фернандеса в команде не было конкурентов?» — сказал он.
17 июля Фернандес подписал с санкт-петербургским клубом контракт до 2024 года.
Ранее вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит».