Караваев заявил, что не боится конкуренции с Фернандесом в «Зените»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, какая у него была первая мысль, когда узнал о переходе бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб.

«Не было никаких мыслей. Это нормально, когда в большой клуб приходят новые игроки», — приводит слова Караваева Sport24.

По словам защитника, его не пугает конкуренция.

«Конкуренция была, есть и будет. У меня разве до Фернандеса в команде не было конкурентов?» — сказал он.

17 июля Фернандес подписал с санкт-петербургским клубом контракт до 2024 года.

Ранее вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит».