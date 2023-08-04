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Караваев заявил, что не боится конкуренции с Фернандесом в «Зените»

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, какая у него была первая мысль, когда узнал о переходе бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб.
Караваев заявил, что не боится конкуренции с Фернандесом в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не было никаких мыслей. Это нормально, когда в большой клуб приходят новые игроки», — приводит слова Караваева Sport24.

По словам защитника, его не пугает конкуренция.

«Конкуренция была, есть и будет. У меня разве до Фернандеса в команде не было конкурентов?» — сказал он.

17 июля Фернандес подписал с санкт-петербургским клубом контракт до 2024 года.

Ранее вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит».

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