В Госдуме назвали дискриминацией отказ пускать на самолёт в Чехию Караваева

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на то, что российского защитника «Зенита» Вячеслава Караваева не пустили на самолёт в Чехию.

«Это дискриминация по национальному признаку. Чехия и ряд европейских стран считают, что людей с российским паспортом к ним не должны пускать. Надо сделать определённые выводы и не забывать такие вещи», — цитирует Свищёва «СЭ».

4 августа игрок «Зенита» Караваев рассказал, что его не пустили в Чехию из-за российского паспорта.

Напомним, что 28-летний россиянин играл в Чехии за команды «Яблонец» и «Дукла» с 2014 по 2018 год.

Ранее российскому футболисту «Пюника» не выдали визу для въезда в Швецию.