Двукратный чемпион «Формулы-1» Ферстаппен анонсировал создание собственной гоночной команды

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен анонсировал создание собственной гоночной команды.

«Речь идёт о возможности создать ступеньку от виртуальных гонок к классу GT3. Чтобы можно было попасть в автоспорт не только через картинг, потому что на данный момент это обходится недёшево», — приводит слова Ферстаппена formule1.nl.

По словам гонщика, данный проект заряжает его энергией, хоть и находится на стадии планирования.

«Мы начнём с GT3, после чего посмотрим, куда поплывёт этот корабль и не сядет ли он на мель», — сказал он.

Как сообщает formule1.nl, команда Verstappen.com Racing для участия в соревнованиях в классе GT3 будет создана к 2025 году.

Чемпионат GT3 — соревнования для непрофессиональных пилотов по кольцевым автогонкам на кузовных машинах, близких к серийным.

25-летний нидерландец является двукратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».