Двукратный чемпион «Формулы-1» Ферстаппен анонсировал создание собственной гоночной команды
- AP
«Речь идёт о возможности создать ступеньку от виртуальных гонок к классу GT3. Чтобы можно было попасть в автоспорт не только через картинг, потому что на данный момент это обходится недёшево», — приводит слова Ферстаппена formule1.nl.
По словам гонщика, данный проект заряжает его энергией, хоть и находится на стадии планирования.
«Мы начнём с GT3, после чего посмотрим, куда поплывёт этот корабль и не сядет ли он на мель», — сказал он.
Как сообщает formule1.nl, команда Verstappen.com Racing для участия в соревнованиях в классе GT3 будет создана к 2025 году.
Чемпионат GT3 — соревнования для непрофессиональных пилотов по кольцевым автогонкам на кузовных машинах, близких к серийным.
25-летний нидерландец является двукратным чемпионом «Формулы-1».
Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».