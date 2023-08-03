Marca: Энрике может покинуть ПСЖ из-за ситуации с Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике может покинуть клуб.

Как сообщает Marca, ситуация с нападающим команды Килианом Мбаппе является одной из причин для ухода Энрике с поста.

Также на его решение может повлиять то, что его помощник Рафаэль Поль может покинуть парижан по семейным обстоятельствам.

Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил новое предложение ПСЖ.