Бархударян сразится с Шульским в сентябре
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Поединок, который анонсировали на пресс-конференции лиги «Наше Дело», пройдёт в формате трёх раундов на руках в ММА-перчатках.
В активе Бархударяна 15 побед и пять поражений по правилам ММА.
Шульский шесть раз становился чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по боксу. Он также провёл 15 боёв на руках в различных промоушенах.
Бой Бархударяна и Шульского состоится в сентябре.
Ранее сообщалось, что российский боец Магомед Анкалаев сразится с бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294.