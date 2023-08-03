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Бархударян сразится с Шульским в сентябре

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Давид Бархударян проведёт бой против Павла Шульского.
Бархударян сразится с Шульским в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

Поединок, который анонсировали на пресс-конференции лиги «Наше Дело», пройдёт в формате трёх раундов на руках в ММА-перчатках.

В активе Бархударяна 15 побед и пять поражений по правилам ММА.

Шульский шесть раз становился чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по боксу. Он также провёл 15 боёв на руках в различных промоушенах.

Бой Бархударяна и Шульского состоится в сентябре.

Ранее сообщалось, что российский боец Магомед Анкалаев сразится с бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294.

 

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