Вайцеховская: Медведева поехала в Лозанну, понимая, что её карьера рухнула

Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала слова российской фигуристки Евгении Медведевой о том, что она внесла вклад в выступление сборной России на Олимпиаде-2018.

«Я много раз пыталась представить себе ту ситуацию, с выступлением Жени в Лозанне. Девочка, у которой вроде бы всё в руках, вдруг одномоментно получает крушение всех надежд. Перелом. Стрессовый. Никаких внятных прогнозов и дикая боль. В этом состоянии она едет в Лозанну, понимая, что её карьера рухнула.

И ведёт себя человек идеально. Говорит то, что нужно, и так, как нужно. Говорит, не имея ни малейшего понятия, что в командном турнире, за который она так топит в своей речи, будет выступать именно она.

Женя вообще очень искренний человек, кстати, много раз убеждалась. Но вот эти тонны хейта сейчас — зачем? Вместо того, чтобы услышать, включается «обосрать». Люди, вам реально от этого становится легче? Ну ведь мерзость, с какой стороны ни глянь», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

3 августа двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Медведева рассказала о своём влиянии на допуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Ранее Навка ответила на вопрос о возможном сотрудничестве с фигуристкой Евгенией Медведевой.