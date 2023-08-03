Узнать больше

Тихонов: компания из Захаряна, Тюкавина и Смолова однозначно потреплет нервы «Зениту»

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Динамо».
Тихонов: компания из Захаряна, Тюкавина и Смолова однозначно потреплет нервы «Зениту»
  • РИА Новости

«Сложно отрицать очевидный факт: к началу этого сезона «Зенит» понёс серьёзные потери — без Малкома питерцам необходимо нащупывать новую игру. Несмотря на то, что в первом туре «Зенит» уверенно обыграл «Пари НН» в Нижнем Новгороде, а затем одержал верх над «Ахматом» в кубковом матче, в выездной игре в Ростове возникли первые вопросы. После абсолютного ненужного фола Мостового «Ростов» с пенальти отыгрался, и зенитовцы увезли с Дона лишь ничью, 1:1. Так что с мотивацией на игру у питерской дружины после обидной осечки, думаю, всё в порядке», — заявил Тихонов RT.

Тихонов считает, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка продолжает смелые эксперименты и пробует наладить в команде максимально агрессивный футбол, что выливается в большое количество забитых мячей.

«В первом туре динамовцы уступили «быкам» 1:3 в Краснодаре, а в кубковом матче и вовсе проиграли «Пари НН» по пенальти. Но самый драматичный на данный момент матч бело-голубые выдали во втором туре в Самаре: победные 3:1 по ходу игры превратились в ничейные 3:3. Предположу, что и в Санкт-Петербурге «Динамо» продолжит забивать. Атакующая компания из Захаряна, Тюкавина и Смолова однозначно потреплет нервы «Зениту», однако нестабильность «Динамо» в обороне не сулит столичному клубу ничего хорошего. Думаю, в этом противостоянии нас ждёт большое количество мячей с обеих сторон», — сказал амбассадор PARI.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт 6 августа в 19:00 мск.

Ранее Тихонов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить