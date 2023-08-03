Горячкина, Шувалова, Бивол и Баделько вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам
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Горячкина победила кубинку Лисандру Тересу Ордас Вальдес во второй партии 1/32 финала. Шувалова выиграла партию у Говхар Бейдуллаевой из Азербайджана. Бивол сыграла вничью с Гюнай Мамедзаде. Партия Баделько с Леей Гарифуллиной также завершилась вничью.
Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что российские гроссмейстеры Пётр Свидлер и Даниил Дубов вышли в 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Баку.