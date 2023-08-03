Жирков: «Спартак» и «Локомотив» смогут составить конкуренцию «Зениту»

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Юрий Жирков считает московские «Спартак» и «Локомотив» основными конкурентами петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

«Я думаю, что в этом году «Спартак» и «Локомотив» смогут составить какую-то конкуренцию «Зениту». ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело», — цитирует Жиркова Metaratings.

«Спартак» одержал две победы на старте чемпионата. «Локомотив» и «Зенит» набрали по четыре очка, ЦСКА — три.

Ранее Юрий Ковтун поделился мнением относительно селекции московского «Спартака» в летнее трансферное окно.



