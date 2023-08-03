Жирков: «Спартак» и «Локомотив» смогут составить конкуренцию «Зениту»
- РИА Новости
«Я думаю, что в этом году «Спартак» и «Локомотив» смогут составить какую-то конкуренцию «Зениту». ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело», — цитирует Жиркова Metaratings.
«Спартак» одержал две победы на старте чемпионата. «Локомотив» и «Зенит» набрали по четыре очка, ЦСКА — три.
Ранее Юрий Ковтун поделился мнением относительно селекции московского «Спартака» в летнее трансферное окно.