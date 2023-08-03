Костомаров о теннисной тренировке дочери: теперь у папы нет шансов обыграть свою принцессу
- РИА Новости
«Теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу», — написал Костомаров в Telegram-канале.
Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
6 июля фигурист сообщил, что его выписали из больницы.
Ранее Костомаров опубликовал новое видео с тренировки в протезах.