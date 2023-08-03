Ловчев: пока не вижу чемпионской команды вообще

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что пока не видит претендента на чемпионство в сезоне-2023/24.

«По «Спартаку» пошли разговоры, которые были и в прошлом году после удачного старта. Три игры подряд выиграли — и началось. Как выиграл — никого не интересует?

В этом году такой сезон, что я пока не вижу чемпионской команды вообще. Хотя ситуация у «Спартака» благоприятная», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

По итогам двух туров «Спартак» набрал 6 очков и находится в лидерах РПЛ вместе с «Краснодаром». В Кубке России красно-белые победили «быков».

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Рябчука.