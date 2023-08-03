Бывший физиотерапевт «Барселоны» получил тюремный срок за домогательства по отношению к сотруднице клуба во время массажа.

Как сообщает Marca, Верховный суд Испании утвердил приговор Верховного суда Каталонии в виде четырёх лет тюрьмы.

Во время инцидента, который произошёл в 2016 году, физиотерапевт массировал женщину в интимных местах. Как отметили в суде, после этого у неё возникло тревожное расстройство.

Обвиняемого лишили права заниматься профессией на два года. Также он должен выплатить €10 тыс. в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что суд предъявил обвинение Алвесу по делу об изнасиловании женщины.