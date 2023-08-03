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ED: ПСВ предложил €12 млн за Захаряна

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Полузащитник московского «Динамо» может продолжить карьеру в нидерландском ПСВ.
ED: ПСВ предложил €12 млн за Захаряна
  • РИА Новости

Клуб из Эйндховена предложил €12 млн за российского хавбека. Также голландцы готовы включить в сделку с «Динамо» бонусы, написал в Twitter журналист ED Рик Эльфринк.

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

По информации СМИ, Захаряном также интересуются «Лацио» и «Страсбур».

Ранее сообщалось, что у «Динамо» есть время до конца недели, чтобы ответить на предложение «Страсбура» по Захаряну.

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