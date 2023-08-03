Узнать больше

Чепарёва победила в спортивной ходьбе на чемпионате России

Короткая ссылка
Эльвира Чепарёва завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Чебоксарах.
Чепарёва победила в спортивной ходьбе на чемпионате России
  • Gettyimages.ru
  • © show999

23-летняя спортсменка из Удмуртии стала победительницей соревнований по спортивной ходьбе на дистанции 10 тыс. м. Чепарёва показала результат 43 минуты 14,45 секунды.

Серебряную награду выиграла Рейхан Каграманова (44.05,77), бронза досталась Дарье Голубечковой (44.46,60).

Чепарёва — действующая рекордсменка России в ходьбе на 10 тыс. м.

Ранее пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прилетит в Челябинск для участия в чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить