Чепарёва победила в спортивной ходьбе на чемпионате России

Эльвира Чепарёва завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Чебоксарах.

23-летняя спортсменка из Удмуртии стала победительницей соревнований по спортивной ходьбе на дистанции 10 тыс. м. Чепарёва показала результат 43 минуты 14,45 секунды.

Серебряную награду выиграла Рейхан Каграманова (44.05,77), бронза досталась Дарье Голубечковой (44.46,60).

Чепарёва — действующая рекордсменка России в ходьбе на 10 тыс. м.

Ранее пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прилетит в Челябинск для участия в чемпионате России.