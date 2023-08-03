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Медведев словами Высоцкого ответил на вопрос об Азмуне в «Зените»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун вернётся в петербургский клуб.
Медведев словами Высоцкого ответил на вопрос об Азмуне в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

«Когда слышишь такой вопрос, на память сразу приходит куплет из песни великого Владимира Высоцкого. А именно: «Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам». А если серьёзно, слухи по поводу Азмуна не соответствуют действительности», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, петербургские представители уже связались с немецким клубом. Отмечается, что есть ряд клубов, заинтересованных в подписании иранца, но «Зенит» ведёт себя активнее всех.

Нападающий перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азмун получил травму левой стопы.




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