Медведев словами Высоцкого ответил на вопрос об Азмуне в «Зените»
- globallookpress.com
- © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl
«Когда слышишь такой вопрос, на память сразу приходит куплет из песни великого Владимира Высоцкого. А именно: «Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам». А если серьёзно, слухи по поводу Азмуна не соответствуют действительности», — цитирует Медведева «Матч ТВ».
По информации журналиста Фабрицио Романо, петербургские представители уже связались с немецким клубом. Отмечается, что есть ряд клубов, заинтересованных в подписании иранца, но «Зенит» ведёт себя активнее всех.
Нападающий перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Азмун получил травму левой стопы.