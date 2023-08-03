Узнать больше

Нестеров рассказал, что в ЦСКА отлично встретили Федотова после армии

Короткая ссылка
Капитан московского ЦСКА Никита Нестеров считает, что у голкипера Ивана Федотова не возникнет проблем с адаптацией в коллективе после армии.
Нестеров рассказал, что в ЦСКА отлично встретили Федотова после армии
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Ваню Федотова отлично встретили, за его отсутствие многое не поменялось, он всех ребят знает, с этим проблем не было. Байки про армию? Все сосредоточены на работе, пока без баек», — цитирует Нестерова РИА Новости.

По его словам, у всех хоккеистов прекрасное самочувствие.

«Рады выйти из отпуска, потихоньку набираем обороты, соскучились друг по другу. У нас было три хороших тренировки. Скоро поедем на сборы в Минск, там хорошо поработаем», — добавил защитник армейской команды.

Федотов летом 2022 года был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. 26-летний голкипер на чемпионате Вооружённых сил РФ по хоккею представлял сборную Военно-морского флота и был заявлен в звании старшего матроса.

Ранее Федотов признался, что с момента призыва в армию слышал много слухов о своей службе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить