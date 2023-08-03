Нестеров рассказал, что в ЦСКА отлично встретили Федотова после армии
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
«Ваню Федотова отлично встретили, за его отсутствие многое не поменялось, он всех ребят знает, с этим проблем не было. Байки про армию? Все сосредоточены на работе, пока без баек», — цитирует Нестерова РИА Новости.
По его словам, у всех хоккеистов прекрасное самочувствие.
«Рады выйти из отпуска, потихоньку набираем обороты, соскучились друг по другу. У нас было три хороших тренировки. Скоро поедем на сборы в Минск, там хорошо поработаем», — добавил защитник армейской команды.
Федотов летом 2022 года был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. 26-летний голкипер на чемпионате Вооружённых сил РФ по хоккею представлял сборную Военно-морского флота и был заявлен в звании старшего матроса.
Ранее Федотов признался, что с момента призыва в армию слышал много слухов о своей службе.