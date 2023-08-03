Узнать больше

Фёдоров сообщил, что Федотову не гарантировали место основного вратаря

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров дал понять, что голкипер Иван Федотов должен будет в новом сезоне заслужить себе место в основном составе.
Фёдоров сообщил, что Федотову не гарантировали место основного вратаря
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«В команде ЦСКА никому ничего не гарантировано, даже главному тренеру. Конкуренция всегда приветствуется, и всё будет зависеть от ребят. У Вани есть все предпосылки быть хорошим вратарём, поэтому поживём — увидим», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

По его словам, сейчас все вратари чувствуют себя хорошо, у каждого бывают не очень удачные тренировки, где всё залетает, но есть и очень удачные занятия.

«Это процесс, мы его очень чётко понимаем, контролируем и помогаем им прийти в оптимальную форму. Когда она будет у того же Вани, мы пока не знаем, но последние два дня вселяют определённые надежды», — добавил Фёдоров.

Хоккеисты ЦСКА 3 августа провели тренировку в Москве. Армейская команда готовится к поездке в Минск на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 5 по 19 августа.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона 2024/25.

Ранее в ПХК ЦСКА исключили переход Федотова в «Филадельфию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить