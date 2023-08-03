Фёдоров сообщил, что Федотову не гарантировали место основного вратаря

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров дал понять, что голкипер Иван Федотов должен будет в новом сезоне заслужить себе место в основном составе.

«В команде ЦСКА никому ничего не гарантировано, даже главному тренеру. Конкуренция всегда приветствуется, и всё будет зависеть от ребят. У Вани есть все предпосылки быть хорошим вратарём, поэтому поживём — увидим», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

По его словам, сейчас все вратари чувствуют себя хорошо, у каждого бывают не очень удачные тренировки, где всё залетает, но есть и очень удачные занятия.

«Это процесс, мы его очень чётко понимаем, контролируем и помогаем им прийти в оптимальную форму. Когда она будет у того же Вани, мы пока не знаем, но последние два дня вселяют определённые надежды», — добавил Фёдоров.

Хоккеисты ЦСКА 3 августа провели тренировку в Москве. Армейская команда готовится к поездке в Минск на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 5 по 19 августа.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона 2024/25.

Ранее в ПХК ЦСКА исключили переход Федотова в «Филадельфию».