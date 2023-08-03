Отец Смолкина оценил выступление сына с Дэвис на турнире в США
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«У меня не получилось посмотреть выступление, не было трансляции. Но в 3 часа ночи я узнал, что ребята заняли первое место. Думаю, это успешный результат, учитывая, что они фактически полтора года не выступали», — цитирует актёра РИА Новости.
По итогам двух выступлений дуэт получил от судей 191,82 балла и выиграл турнир.
Напомним, что Дэвис и Смолкин завершили переход в сборную Грузии 5 июля.
Ранее Татьяна Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде.