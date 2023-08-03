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Отец Смолкина оценил выступление сына с Дэвис на турнире в США

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Актёр Борис Смолкин оценил победу сына Глеба Смолкина с Дианой Дэвис, выступающих за сборную Грузии, на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США).
Отец Смолкина оценил выступление сына с Дэвис на турнире в США
  • AFP
  • © SEBASTIEN BOZON

«У меня не получилось посмотреть выступление, не было трансляции. Но в 3 часа ночи я узнал, что ребята заняли первое место. Думаю, это успешный результат, учитывая, что они фактически полтора года не выступали», — цитирует актёра РИА Новости.

По итогам двух выступлений дуэт получил от судей 191,82 балла и выиграл турнир.

Напомним, что Дэвис и Смолкин завершили переход в сборную Грузии 5 июля.

Ранее Татьяна Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде.

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