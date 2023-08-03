«Ахмат» объявил об аренде полузащитника сборной Болгарии Ковачева

Грозненский «Ахмат» арендовал полузащитника сборной Болгарии и болгарской «Арды» Светослава Ковачева.

Как сообщается в Telegram-канале «Ахмата», грозненский клуб имеет право выкупа 25-летнего болгарина после завершения сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Ковачев забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Арду» во всех турнирах. Контракт полузащитника с болгарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее «Ахмат» объявил о переходе защитника боснийской «Тузла Сити» Ясмина Челиковича.