В ФХР сообщили, что готовят со странами БРИКС и Африки дорожную карту по развитию хоккея
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«Сейчас готовим с коллегами дорожную карту, в которой будут вопросы, как нам совместными усилиями развивать хоккей в этих странах. С африканскими коллегами мы обсуждали, как экипировать детишек, строить катки», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошли 27—28 июля в Санкт-Петербурге.
ФХР подписала 7 июля с остальными странами объединения БРИКС (в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандум о развитии хоккея.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал спорт сильнейшим мирным оружием.