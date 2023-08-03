В ФХР сообщили, что готовят со странами БРИКС и Африки дорожную карту по развитию хоккея

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в организации нацелены на то, чтобы создавать хоккейную инфраструктуру в странах БРИКС и Африки.

«Сейчас готовим с коллегами дорожную карту, в которой будут вопросы, как нам совместными усилиями развивать хоккей в этих странах. С африканскими коллегами мы обсуждали, как экипировать детишек, строить катки», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошли 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

ФХР подписала 7 июля с остальными странами объединения БРИКС (в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандум о развитии хоккея.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал спорт сильнейшим мирным оружием.