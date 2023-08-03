Колыванов: Россия устала от того, что одна команда доминирует на протяжении пяти лет

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал доминирование «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В этом году в РПЛ будет интрига. «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» создадут проблемы для «Зенита». Россия устала от того, что одна команда доминирует на протяжении пяти лет. Но «Краснодар» рано или поздно «отвалится», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

В первых двух турах РПЛ краснодарский клуб обыграл «Динамо» и «Сочи». Команда является лидером турнирной таблицы чемпионата России, набрав шесть очков.

До этого на протяжении пяти лет чемпионом России становился «Зенит».

Ранее Руслан Пименов назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.